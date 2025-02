Kodukindlustuse kahjujuhtumite arv kasvas. Enim suurenesid vee- ja tulekahjud ning murdvargused

Karen Soosalu tõi välja, et kodukindlustust sõlmides tasub hoolikalt läbi mõelda ka omavastutuse suurus. „Kui kindlustada korraga eluase, kodune vara ja vastutuskindlustus, soovitame valida ühesuguse omavastutuse. Näiteks kui veekahju kahjustab nii eluhoonet kui ka kodust vara, rakendub kõrgem omavastutus. Kui hoone omavastutus on 300 eurot ja kodusel varal 200 eurot, tuleb kahjujuhtumi korral tasuda 300 eurot.“ Ta rõhutas, et mida kõrgem on omavastutus, seda madalam on kindlustusmakse, kuid oluline on hinnata, kui suurt osa kahjust ollakse valmis oma vahenditega katma. Mõnel juhul on omavastutus tingimuste järgi automaatselt null, näiteks välisukse või aknaklaasi purunemisel.