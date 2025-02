Svet: transpordiametile tuleks ehitada uus hoone

Taristuminister usub, et uue hoone rajamine võimaldaks ressursse optimeerida ja energiakulusid vähendada. Svet rõhutas, et uus asukoht peaks olema kriisikindel, energiatõhus ja erinevatele kliendigruppidele paremini kättesaadav. Uus hoone peaks olema sõidukitele hästi ligipääsetav, et sealt saaks alustada ka sõidueksamit. Potentsiaalseks asukohaks näeb ta Lasnamäe linnaosa, kus on mitmeid hoonestamata kinnistuid.