USA poolt Euroopale kehtestatud tariifidel võib olla Saksamaale ja seejärel Eestile laastav mõju

Praegu ei ole teada, millised tariifid täpselt USA Euroopale kehtestab. Donald Trump on öelnud, et need avalikustatakse varsti. „Üldiselt on see 25%, nii autode kui ka kõigi teiste asjade puhul,“ sõnas ta BBC-le. Euroopa Liit on öelnud, et kui tariifid jõustuvad, ei jää need vastuseta. Seega, kas me seisame maksusõja lävel maailma suurima majandusega riigiga?