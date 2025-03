Tariifisõda ja majanduslanguse oht tekitavad börsidel ärevust

„Need (tariifid – toim) on inflatsioonilised, mis tähendab, et nad mõjuvad majapidamiste sissetulekutele šokina, samal ajal kui majapidamiste sissetulekute kasv on aeglustumas, kuna aeglustunud on tööturg ja palkade kasv,“ märkis finantsettevõtte Prudential peaökonomist Ray Farris Wall Street Journalile. Seda kinnitas ka USA suure jaekaubandusketi Target juht Brian Cornell, kes märkis, et hinnatõuse on näha üsna pea.

„Tariifide probleem on lühidalt öeldes see, et need tõstavad hindu, aeglustavad majanduskasvu, vähendavad kasumeid, suurendavad tööpuudust, süvendavad ebavõrdsust, vähendavad tootlikkust ja suurendavad ülemaailmseid pingeid. Peale selle pole neil viga,“ iseloomustas USA suurpanga J.P. Morgan varahaldusmeeskonna globaalne peastrateeg David Kelly probleemi olemust. Sealjuures viitas ta sellele, et tariifidel on ebaproportsionaalselt suur mõju vaesemale elanikkonnale, sest need muudavad selliste perede jaoks eelarve koostamise keeruliseks.