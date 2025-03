Hirm võtab USA börsil rohkem võimust. Senised Trumpi soosikud on tugevalt pihta saanud

Sama peegeldab ka volatiilsusindeks VIX, mis on kahe nädalaga kerkinud 33% ning jõudnud 19,6 punktini, mis pole küll äärmuslik näitaja. Kõige dramaatilisema näitena selgus aga reedel, et paljujälgitud Atlanta föderaalreservi viimase hinnangu kohaselt on põhjust arvata, et USA majandus esimeses kvartalis langeb. Kui 3. veebruaril näitas mudel, et võib oodata 3,9% majanduskasvu, siis veebruaris on järjest ootused langenud. Veel enne reedet oli prognoosiks 2,3% kasv, kuid uute andmete ilmnemisel on hetke prognoos 1,5% langus, mille põhjustas mh ekspordi vähenemine.