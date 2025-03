Aianduskeskus Hortes läks pankrotti

Eelnevalt proovis firma juhtkond ettevõtet päästa saneerimismenetluse abil, kuid lõppkokkuvõttes see ei õnnestunud. Äripäeva andmetel on Hortes seetõttu ka andnud töötukassale teada, et koondamisele läheb 22 inimest.

Enne laienemist ja pandeemiat oli firma kasumlik, kuid viimased aastad on ettevõtte jaoks olnud keerulised. Olukorraga kohanemiseks suleti esmalt mullu septembris Tähesaju keskus. Hortese omanik Karol Koger rääkis jaanuaris Ärilehele, et probleemiks osutus üldine majanduslangus, mis tähendas ka nõrgenevat tarbijakindlust.

Hortes liigub pankroti poole. Laagri aianduskeskuse jätkamine on küsimärgi all

Hortes liigub pankroti poole. Laagri aianduskeskuse jätkamine on küsimärgi all

„Tagasi vaadates tuleb tõdeda, et üldine majanduskeskkond ei toetanud saneerimise õnnestumist, mis on äärmiselt kahetsusväärne. Hortes lootis tõesti madalseisu saneerimise kaudu ületada ja tegevust jätkata, mis oli antud olukorras ka võlausaldajate jaoks kõige soodsam lahendus,“ nentis Koger. „Kahjuks puudub praegu ka igasugune kindlus, et lähitulevikus üldine majanduskeskkond paraneb, mistõttu on Hortese juhatus asunud seisukohale, et käesolevas olukorras on õige ja korrektne esitada pankrotiavaldus, mitte jääda lootma majanduskeskkonna paranemisele, mis ei ole firma kontrolli all,“ lisas ta siis.