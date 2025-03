Trump Ukraina presidendist: Ta kasutas Bidenit ära, võttes relvi nagu lapselt kommi

Trump on nimetanud Volodõmõr Zelenskõid tänamatuks ja süüdistas Bideni administratsiooni Ukrainale miljardite jagu sõjalise abi andmises. Tema sõnul on USA toetanud Ukrainat 350 miljardiga, aga vastu pole saanud midagi. Intervjuus Fox News-ile ütles Trump, et „see oli nagu lapselt kommi võtmine, mida ta tegi.“ Vihjates sellele, et Biden oli justkui väike laps, kellelt oli lihtne saada relvi ilma tagatiseta.