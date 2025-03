Delfi poole pöördus murelik kodanik, kellel oli plaan kevadel hakata ringi vurama A1 katergooria mootrrattaga. Seadusega lähemalt tutvudes tabas teda aga šokk. „Tänase seisuga pole leidnud ühtegi sõidukoolitajat, kes pakuks A1-kategooria täiendkoolitust B-kategooria juhile odavamalt kui A-kategooria juhiloa omandamiseks. Hinnad on laias plaanis 650 kuni 800 eurot ehk A-kategooria juhiloa omandamise hind. Tekib küsimus, et milline osa siin lihtsustav on? Läbima peab sama koolituse mis A-kategooria omandamiseks ja sama hinnaga.“