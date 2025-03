Käive suurenes hoobilt. Karm koroonaaeg oli vesi osa ettevõtete veskile

„Õnn on see, mis juhtub, kui ettevalmistus kohtub võimalusega,“ ütleb üks maskitootja koroonaajale tagasi vaadates. See lause võtab hästi kokku nende ettevõtete loo, kes suutsid pandeemiaaegsest halvast olukorrast rikkamana välja tulla. Kui paljude firmade juhid kartsid, et viiruse tõttu kaob nende elutöö igavikku, oli ka neid, kel piltlikult öeldes ajas raha üle ääre.