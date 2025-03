15 aastaga miljonäriks. Tallinna kinnisvarahinnad on teinud paljud majaomanikud paberil rikkaks

Inimesed, kes ostsid 15 aasta eest Tallinnasse 300 000 eurot maksva maja, on nüüd üksnes tänu maja väärtuse kasvule miljonärid. Teisalt, Itaaliasse ostetud maja on ajas väärtust hoopis kaotanud. Luminori Baltimaade eraisikute panganduse juht Tanel Rebane analüüsib, mis on toimunud Euroopa kinnisvaraturgudel viimase pooleteise kümnendi jooksul.

„Meie piirkonna majandusel on läinud küllalt hästi ja Leedul viimastel aastatel isegi väga hästi – see on ka peamine põhjus, miks Leedu on kinnisvarahindade vaatest meile järele tulemas. Ungari majandusel nii hästi ei lähe, kuid samas pole neil ka midagi kehvasti. Sealse kinnisvarahindade tõusu põhjus peitub majanduse konvergentsis ehk ühtlustumises Kesk-Euroopa kinnisvara hinnatasemega,“ sõnas Rebane.