Ministrid ajavad Kredexi 400 miljoni eurose kriisiraha osas mõistujuttu, otsusega venitamine jätkub

"Kindlasti tuleb vaadata 2020. aasta vahendite rakenduspraktikat. Kindlasti tuleb analüüsida ja paika panna laenutoodete kahjususe määr ja äärmiselt oluline on mõista muutunud majanduskeskkonda. Neid mahte arvestades on loomulik, et valitsus kaalub seda otsust tõsiselt, mitte rabistades. Need [meetmed] tuleb teha nõnda, et oleksid ühetaolised ja üheselt menetletavad ning maksumaksjale kõige ratsionaalsema iseloomuga," rääkis Reinsalu.

Helme enda sõnul tahaks ta asjadega kiiresti edasi liikuda. "Valitsus ei ole suutnud täpselt kokku leppida," möönis ta. "Üks aspekt on raha ülekandmine Kredexile, teine aspekt on ülekantava raha suurus [lisaeelarvest]. Meil on vaja üle vaadata, milliseid laenutooteid Kredexis edaspidi käima panna, oleme lõpusirgel sellega. Kolmas aspekt on ka see, et Kredexi juhtkonnas tahaksime vabad kohad täita - tahaksime need otsused koos teha."