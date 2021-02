Arkadi Rotenberg on oligarh, kes kuulutas enda omaks avalikkuses Putini paleena tuntuks saanud luksusresidentsi Musta mere ääres. Rotenbergid on üks Venemaa mõjuvõimsamaid suguvõsasid. Oligarh on nii Arkadi Rotenberg kui ka tema vend Boris Rotenberg. Ärileht heidab pilgu Rotenbergide teekonnale miljardärideks.

Olulisel kohal on Rotenbergi sattumine 12-aastaselt sambotrenni ning Vladimir Putini tõus Venemaa presidendiks. Sealjuures ei piirdu Rotenbergide mõjuvõim ainult äri ning poliitikaga. Vaid ulatub veelgi kaugemale.