Ärilinnak Tehnopol esindaja Tallinnasse Ränioru rajamise kohta: see on väga ambitsioonikas ettevõtmine

Teadus- ja ärilinnaku äriarenduse juhi Martin Goroško sõnul on mõte arendada Tallinnasse uut Silicon Valleyt väga ambitsioonikas ettevõtmine. Kõige suuremaks väljakutseks saabki olema sisu. "Silicon Valley ei ole midagi sellist, mida saab teha betoonist, klaasist või puidust," kommenteerib Goroško. Tähtis on ennekõike see, mis saab olema keskuse sidusus tehnoloogiaettevõtluse, akadeemia ja talentidega.

Äriarenduse juht arvab, et Tallinn on ärikinnisvara mõttes konkurentsitihe keskkond ja lõpuks loevad teenused ja kogukond, mis ettevõtluskeskkonnale väärtuse annavad. Olgu selleks näiteks loometegevus Telliskivis, mugavusteenused Ülemistes, tehnoloogiaettevõtluse tugiteenused Tehnopolis.

Räniorg ei pruugi enam olla nii ihaldusväärne

Loomulikult saab ka uuele arendusele läheneda Silicon Valley kontekstis - tuua kohale suured tehnoloogiagigandid ja nende R&D tegevus, mis muutub tõmbekeskuseks ja uute ideede kasvulavaks sektoris. See on väga raskesti saavutatav, sest Eesti keskkonnana on liiga väike oskustööjõu leidmiseks. Selline ettevõtmine eeldab ka riiklikku kaasalöömist.

Silicon Valley ei pruugi ka täna enam maailma ihaldusväärseim keskkond olla, sest tegu on ühe kalleima kohaga maailmas, kus enda startup ettevõtet käivitada ja turule minna. "Usun, et Eesti esimeseks ja parimaks „Silicon Valleyks" saab olema ettevõtluskeskkond, kes päriselt suudab ühendada teadusarendustegevuse ja ülikoolid, loomevaldkonna ja eraettevõtluse. See on olnud pikalt paljude uute ja vanade arenduskeskkonda ambitsiooniks ning loodetavasti ka realiseeruv lähitulevikus," lisab Goroško.