Forum Cinemase Eesti kinod ostab senine tegevjuht, tehingu hind küündib üle 10 miljoni

"Mul on nüüd piisavalt aega summat kokku ajada. Keegi ei eelda mult neid miljoneid praegu ja mul on vaja nüüd võimalikele investoritele näidata, et kinoäri on siiski perspektiivikas. Selleks on muidugi vaja, et turg hakkaks koroonaviiruse tekitatud kahjudest taastuma. Täna investoritega hakata kinoäri ostmisest rääkima... siis pigem ehk arvatakse, et elan pea pilvedes," muheles Kongo. "Niisiis pole mul täna ühtegi konkreetset kokkulepet, aga mul on mõtteid, et kuhu ja millises järjekorras pöörduda."