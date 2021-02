EAS: Eestit külastanud välisturistide arv langes 20 aasta tagusesse aega

"Maailm pöördus koju, nii ka Eestis. Kui tavapäraselt on ekspordi osakaal Eesti turismis kõrge ehk kaks kolmandikku on välis- ja kolmandik siseturismi, siis läinud aastal oli vastupidi," ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik.

Eesti piirkondade käekäik sõltus välisturismi osakaalust – mida suurem see on, seda suuremaks kujunes ka langus. Kõige suurem langus tabas Tallinna, kokku 63% langust ööbimistes, samas kui Hiiumaa oli ainus piirkond Eestis, kus siseturismi suure osakaalu tõttu kõigi ööbimiste arv aasta kokkuvõttes isegi kasvas (4%). Kui võtta ainult siseturistide ööbimised, siis kasvasid need lisaks Hiiumaale veel mitmel pool – Pärnu, Lääne ja Jõgeva maakonnas –, kuid ööbimiste koguarv jäi erinevalt Hiiumaast siiski miinusesse.