Tuntud Eesti rõivabränd tegi pandeemia puhkedes nädalaga tootmisplaani ümber

„Meie jaoks tuli see olukord ootamatult, aga me reageerisime kiiresti ja tegime plaanid ümber,” rääkis üle kümne aasta tegutsenud Tallinn Dollsi juht Mari Martin. Sisuliselt tehti tootmisplaanid nädalaga ümber. „Korraks ehmatasime, et tõenäoliselt tuleb kõiki tootmismahte vähendada, aga siis nägime, et ei tulegi, tuleb lihtsalt tootevalikut muuta,” sõnas Martin.

Koroonakevade mõjul lisandus Tallinn Dollsi valikusse palju pusasid, T-särke ja muid vabaajariideid. „Me küsime inimestelt, mida nad tahavad,” selgitas Martin. Just klientide soovidele vastu tulles hakkas ettevõte ka näomaske tegema. Ettevõtte tootevalik on üsna suur, iga nädal tuleb u 20 uut toodet.

Kuna e-pood oli Tallinn Dollsil juba sisse töötatud, toetas see ettevõtte tegevust ka kriisi tingimustes. „Veebimüük kasvas mühinal,” tõdes Martin. Ka tervikuna ettevõtte käive hoopis kasvas. Paljuski on see tulnud tänu püsiklientidele, kelle hulk küündib 20 000-ni.

Tallinn Dollsi mulluse kasvu taga oli valdavalt Eesti tarbija. „Alanud aastal oleme võtnud suure fookuse ka muudele turgudele – Läti ja Soome on esimesed. Eelmisel aastal oli meil kõikide muudatustega hakkama saamisega nii palju tegemist, et üle oma varju hüpata ei saanud,” lausus Martin.

Koroona-aastast hoolimata ehitas ettevõte mullu ka uue tootmishoone. Samas vähenes viimase aastaga ettevõtte töötajate arv. „Me tegeleme palju sellega, et kasutaksime tehnoloogiaid, mis oleksid hästi efektiivsed. See on meil väga oluline,” põhjendas Martin.

Võimalikult palju tegevusi on automatiseeritud. „Tellimused jooksevad automaatselt tootmisse, prototüübime 3D abil disaine ja tänu sellele saame neid hästi kiiresti töösse panna,” selgitas ta. Praegu annab Tallinn Dolls tööd 16 õmblejale ja kontoris kaheksale inimesele.