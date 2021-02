Vanalinnas asuv Eesti moemaja tuli kriisi mõjul välja ainulaadse kontseptsiooniga

Selle aasta algusest pakub Marimo Fashion nii Eestis kui ka mujal maailmas unikaalset kapselgarderoobi. „Paneme inimese elustiilist ja vajadustest lähtuvalt kokku baasgarderoobi, millest ta leiab võimalikult palju komplekte erinevateks puhkudeks,” selgitas Pikkar. Marimo Fashionil on veebis ka neli valmispaketti, kus on seitse või 12 toodet koos aksessuaariga.

Pikkari sõnul ongi pandeemiatingimustes olnud väliskliendiga lihtsam tegelda. „Eelmise aasta lõpu seisuga on meil kliente 14 välisriigist ja see on tulnud just tänu sotsiaalmeediale,” lausus Pikkar. Suurim huvi on USA-st ja Kanadast, Euroopas Saksamaalt, Šveitsist ja Suurbritanniast.