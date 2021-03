Tagasi kantsleriks siirduv Merike Saks: tegin otsuse väga raske südamega

"Jah, ma olen andnud nõusoleku enda esitamiseks rahandusministeeriumi kantsleri kohale," ütles Merike Saks, kes on pärast lahkumist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri kohalt viimased kaks aastat juhtinud rongifirmat Elron.

"Tunnistan, et tegin otsuse väga raske südamega, sest raudteelaste pühendumus ja siiras armastus oma töö vastu on olnud tõeliselt inspireeriv – ma ei ole sellist pühendumust teistes sektorites kohanud," lisas tippjuht. Saksa sõnul on viimased kaks aastat Elronis olnud väga põnevad.

Selle ajaga on paika pandud ettevõtte pikaajaline strateegia, sõlmitud lepingu uute rongide ostmiseks ning koos üle elatud üle nii esimese koroonalaine kui ka nüüd teine. "Ettevõte on arenev ja tugev, mistõttu tean, et Elron oma suurepärase meeskonnaga suudab edukalt ületada kõik väljakutsed ja tagada raudteeühenduse Eestis sõltumata ajast või olukorrast," märkis Saks.

Tema sõnul erineb ettevõtte juhtimine avaliku sektoriga ja eriti ministeeriumi tasandiga selle poolest, et ettevõtte juhtimine on oluliselt vahetum ja kiirem. "Põhjus-tagajärg seosed on selgemad ning igale väljakutsele peab ja saab üldiselt reageerida kiiresti," rääkis Saks.

Avaliku sektori asutused on omavahel oluliselt tihedamini läbi põimunud ning otsuste tegemine ei ole sageli ühe asutuse pädevuses, vaid eeldab läbirääkimisi ja kokkuleppeid teiste partneritega. Sellele vaatamata on ta siiski otsustanud avalikku sektorisse tagasi pöörduda.

Rahandusministeerium andis täna teada, et rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigihalduse minister Jaak Aab teevad riigikantselei tippjuhtide valikukomisjonile ettepaneku nimetada varasemaltki pikalt avalikus sektoris töötanud Merike Saks rahandusministeeriumi kantsleriks.

Saks on varem töötanud Eesti standardikeskuse tegevdirektori, kaubandus-tööstuskoja teenuste direktori, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja, siseturu asekantsleri ning kantslerina.

Alates 2019. aasta algusest töötab Saks rongifirma Elron juhina. Sinna siirduski ta majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri kohalt.