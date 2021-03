Rahvas ostab kinnisvara. Pank ennustab kodulaenude mahu kasvu sügisel. Laenutaotluste arv on juba praegu kerkinud tohutult

"Oleme oma prognoosides arvestanud, et kodulaenude maht järgmisel sügisel kasvab veelgi - kui rohkem kui 100 000 inimest võtavad teisest pensionisambast raha välja, siis osa nendest kindlasti kasutab raha uue kodu sissemaksuks," usub ta.

Koroonakriis on inimeste käitumist üleüldiselt mõjutanud. Mullu kevadel, eriolukorra alguses kasvas Bigbankil näiteks remondilaenu taotluste arv ühe kuuga 25 protsenti ning kogu eelmise aasta lõikes kaks ja pool korda. Samuti on kasvanud keskmine kodu edendamiseks mõeldud laenusumma.

"Ka tänavu märtsis, kui piirangud läksid karmimaks ning inimesed jäid koju, oli kohe näha hüppelist kodu kvaliteedi tõstmiseks mõeldud laenude - nii Remondi- kui Pere- kui Kodulaenu taotluste arvu kasvu. Ühest küljest on inimestel rohkem vaba aega enda koduga tegeleda ja teisalt on selleks ka vajadus. Kui koolid ja kontorid on kinni, siis on inimestel lihtsalt vaja luua kodukontoriks või lastele õppimiseks paremad tingimused," toon Pechter välja.

