Terviseameti käsul uksed sulgema pidanud Depo annetas suure hulga toitu Toidupangale

Depo sõnul on hiljutine terviseameti määrus , mis kohustas neid sulgema oma toidu-, lemmiklooma- ja emsatarbekaupade osakonnad – kuna ettevõte ei pidanud kinni riigis kehtestatud piirangutest –, tekitanud nüüd olukorra, kus nende toiduosakonnas on suur hulk lühikese realiseerimisajaga tootevalikust nagu piim, jogurt, suitsetatud liha, vorstid ja viinerid, külmsuitsukala, munad, leib ja sai ei saa enam ostjat leida. Seetõttu otsustas kauplus kõik tarbimiskõlbulikud tooted annetada Tallinna Toidupangale.

„Oleme tänulikud Toidupangale, kelle vastutulelik personal oli valmis operatiivselt tegutsema, et meie toiduosakonna inventar vastu võtta ja abivajajateni viia. Ühtlasi on meil ka hea meel, et tänu nende abile leidsime kasutuse kaubale, mis muidu oleks läinud hävitamisele,“ ütles Depo turundusjuht Rimants Jugans. Kuigi sarnaselt paljudele teistele kauplustele, on Depo uksed klassikalisel moel ostlemiseks suletud, jätkavad hetkel tööd Depo e-pood, drive-in ala ning avatud on ka aiakaupade välimüügi ala.