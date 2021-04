Peter Hunt on Pärnu golfiväljakusse matnud 13 miljonit eurot. Järgmine arendusetapp algab juba lähinädalatel

Ettevõtja Peter Hunt hakkab oma kõrgelt hinnatud Tahkuranna golfiväljaku Pärnu Bay Golf Links juurde peagi ehitama kortermaju, kus saab golfimängijaid majutada. Kokku kerkib väljaku vahetusse lähedusse kuus kuue korteriga kortermaja. Arhitekt Tiit Silla projekteeritud puitelementmajad on mere ääres ja merevaatega ning valmivad tõenäoliselt juba tänavu sügiseks.

Hunt on golfiväljaku ümbruses kõvasti maad kokku ostnud. Tema sõnul on seal ruumi veel neljale eramule/villale, tenniseväljakutele, restoranile ja teistele vaba aja veetmise võimalustele. Hoolimata turismisektori raskest olukorrast ja ka golfiväljaku tulude mullusest hävimisest - Hundi sõnul oli neil eelmiseks suveks broneeritud 10 000 mänguringi ja neist tühistati 90% - usub ettevõtja, et tuleb turismisektorit edasi arendada ja pakkuda värskeid võimalusi. Tahkuranna väljakusse on Hunt matnud u 12-13 miljonit eurot. „See on pikaajaline investeering. Ega selgi suvel ei ole meile palju turiste oodata, aga see annabki võimaluse järgmisteks aastateks valmistuda," on Hunt optimistlik.