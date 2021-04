Tekstiilisõda: Wendre esitas ekstöötajate peale kuriteoteate

Wendre endine juht Vahur Roosaar kinnitab, et avaldus puudutab teda. Roosaare sõnul on Peter Hunt (Wendre omanik) esitanud politseile kaebuse, mille kohaselt on ta kasutanud ja avaldanud Wendre viie kliendi nime, mida omanik Hunt peab ärisaladuseks.

"Minu arvates ei ole selles sektoris erilisi saladusi, millega saaks kellelegi mingit kahju tekitada. Turuinfo on kõigile osalistele reeglina teada ning patentidega või muu kaitsega kaetud tooteid-tehnoloogiaid on väga vähe. Ettevõtete edu või ebaedu sõltuvad hoopis muudest asjaoludest," pole Roosaar Hundiga päri.

Ärileht avaldas esmaspäeval intervjuu Peter Hundiga, kus esitasime ka küsimusi Vahur Roosare kohta.

Peame alustama Äripäevas kajastatust: Wendre uus juht lausa terroriseerivat töötajaid. Kui tehase pikaaegne juht Vahur Roosaar 2018. aastal lahkus, ütles ta, et omanik ei taha teenitud edu töötajatega jagada. Kas omaniku-juhtide-töötajate vahel on juba aastaid käärinud?

Vahur juhtis ettevõtet 16 aastat, ja kui ta lõpetas, oli Wendre kiirelt kasvamas. Meie kontserni Rootsi ettevõte oli ka äsja uue juhi saanud ja asjad ei klappinud neil hästi. Saime aru, et ettevõtte kasvuga ja muutustega tegelemiseks on paratamatult vaja uut lähenemist juhtimissegi.

Mind üllatas, et Vahur hakkas juba järgmisel aastal Toom Tekstiili juhina värbama Wendre inimesi, natuke hiljem ostis ettevõtte äragi (Roosaar ja teised investorid ostsid Toom Tekstiili 2019. aastal – toim). Üleostmine tekitas meile suuri probleeme ja kahjusid, seesugune käitumine on õigupoolest jube ja ebaeetiline. Meilt läks kümmekond olulist inimest ja palju tundlikku infot välja. Prokuratuur uurib seda põhjalikult.

Aga eelmine juht heitis just teile ette: „Omanik ei ole nõus oma edu töötajatega jagama." Mida see tähendab?