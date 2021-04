KASULIKU OSTUKORV | Piimasõda läbi? Poed langetavad järgemööda hakkliha hinda. Vaata, kes pakub aprilli soodsaimat ostukorvi

Võrreldes jaanuarikuu ostukorviga on hinnad kallinenud Maximas ligi kuus eurot, Selveris vastavalt viis eurot, Coopis ligi kuus eurot. Rimi ja Grossi toidukaupade ostukorvi kogu maksumus on jäänud samaks. Aprillikuu soodsaima toidukorvi saab endale Grossi toidukaubad, tihe rebimine käib Maxima, Prisma ja Rimi vahel. Kõige kallim on ostukorv Selveris.