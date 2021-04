Pensioniraha varem vabastaja vastab platvormi nõrka külge puudutavale kriitikale: saame keskmiselt 300 avaldust päevas

Ta ei otsustanud kergekäeliselt, et võtab selle raha sambast välja. Tema finantskirjaoskusega on kõik korras. See on kaalutletud otsus, mille juures on selge teadmine, et teenitud summalt tuleb maksta riigile tulumaks nii nagu igasuguse teenitud tulu puhul ning kogutud raha kohene väljavõtmine maksab 16% juba tulumaksustatud summalt. Portaali vahendustasu on seejuures üksnes 4%. Ebaeetiline?