Skandaalne Wendre juht lahkub ametist. Tema asemele astub Meelis Milder

Wendre oli hiljuti sattunud skandaali, kus endised töötajad kurtsid Äripäevale, et ettevõtte juht Dennis Ulrik Kristensen suhtub töötajatesse ebainimlikult. Näiteks asuti ettevõttes Kristenseni eestvedamisel täpselt mõõtma, mis kell töötaja tööle saabub ning kaua ta lõunapausil veedab. Samuti sunniti töötajaid allkirjastama dokumenti, mis võimaldaks neid ettevõttest negatiivse rääkimise korral kopsakalt trahvida. Toona Kristensen tekkinud olukorras probleemi ei näinud, arvates, et pehmed väärtused olid Wendres liialt pehmeks muutunud.

„Pinged Wendre töötajate ja juhi vahel ei aita ettevõtte pikaajalisele edule ja stabiilsusele kaasa,“ ütles Wendre omanik Peter Hunt. „Pidasime senise tegevjuhi Dennis Ulrik Kristenseniga nõu, kuidas kujunenud olukorda lahendada, ning jõudsime ühisele arusaamale, et ettevõtte juhtimine vajab muutust, mis aitab kiiresti taastada töörahu, leevendada pingeid ning liikuda edasi. Kõik töötajad peavad saama tööle tulla rõõmsa meelega, et pühenduda ühiste eesmärkide saavutamisele. Tänan Dennist tehtud töö ja mõistva suhtumise eest.“

AS-i Wendre juhatuse liikmeks ja uueks tegevjuhiks saab pikaajaline rõiva- ja tekstiilitööstuse tippjuht ja juhtimisvaldkonna ekspert Meelis Milder. „Meelis võtab juhiohjad üheks aastaks, et ettevõtet korrastada, meeskonda innustada ja ettevõtet pikaajaliselt vedada,“ sõnas Peter Hunt. „Meelise elukogemus, asjatundlikkus, suure pildi nägemise võime ning tahe saavutada parimaid tulemusi on Wendre jaoks täna elutähtsad.“





Meelis Milderi sõnul on Wendre Eesti oludes harukordne ettevõtte, kuna tekstiilivaldkonnas suuri tegijad rohkem alles jäänud ei olegi. „Võtan väljakutset täie tõsidusega ning usun, et kogu Wendre kollektiiv on valmis tagama ettevõtte pikaajalist edu, mis on väga oluline kõigile 700 ettevõtte töötajale. Edu ei ole kunagi individuaalne, edu on kollektiivne. Wendre on suutnud seda meeskonnana pikki aastaid saavutada. Tahan aidata kaasa selle edu jätkusuutlikkusele,“ lausus Meelis Milder.