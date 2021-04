Selveri juht T1 kaubanduskeskuse pankrotist: tänane reaalsus on kõike muud, kui algselt kokku leppisime

Selveri juhatuse liikme Kristi Lombi sõnul jätkab Selver oma tavapärast tegutsemist vaatamata keskuse ümber toimuvaga. Samas toob ta välja, et senine teekond pole olnud lihtne. “Loomulikult ei ole lihtne tegutseda ankurrentnikuna suures, tühjas kaubanduskeskuses ning tänane reaalsus on kõike muud kui see, mida algselt kokku leppisime ja lootsime,” tõi Lomp välja.

Lombi sõnul on positiivne, et kliendid on keskuses asuva Selveri üles leidnud, olgu selleks siis hea asukoht ja ligipääs või avar ostukeskkond. Siiski kinnitab Lomp, et sealne pood ei ole kindlasti ennast ära tasunud.