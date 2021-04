Porto Franco õitseb: kinnisvaraarendus sai uue suurrentniku

Mööblisalong saab Porto Franco I hoone 1. korrusel enda käsutusse 729 ruutmeetrit, mis tähendab ettevõtte senise poe kolmekordset laienemist. Treimanni mööblisalongi omaniku Liina Treimanni sõnul on neil väga hea meel nelja tegutsemisaasta järel liikuda edasi: „Tunduvalt suurem salong annab võimaluse tuua turule nii uusi ja inspireerivaid sisustusbrände kui ka täiendada oluliselt olemasolevate partnerite kaubavalikut füüsilises keskkonnas." Ta lisab, et Porto Francol on nende jaoks ideaalne asukoht ja ka nende ettevõtete väärtused ühtivad.