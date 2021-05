Kilomeetritepikkuseid järjekordi Eesti-Vene piiril mais veel ei teki, kuid mis saab kuu aja pärast?

RusDelfi ja Ärileht kirjutasid 28. aprillil, et alates 16. maist pole Narva, Luhamaa ja Koidula piiripunktides enam võimalik reserveerida Eesti-Vene piiri ületamiseks järjekorda, sest GoSwifti infosüsteemi ja siseministeeriumi (mille kaudu järjekordi broneeritakse) koostööleping lõppeb. Uut teenusepakkujat pole veel leitud. See võib omakorda viia olukorrani, kus piiridel tekivad pikad veokite järjekorrad.

„Kokkuleppel seniste teenusepakkujatega on piiriületuse ootejärjekorra broneerimise võimalused keskkonna eestipiir.ee kaudu ja ka telefoni teel jätkuvalt avatud kuni 15. juunini 2021, " kõneleb siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar .

Kommusaar möönab, et hange uuel perioodil koostööpartneri leidmiseks piiriületuse ootejärjekorra korraldamisel on Politsei- ja Piirivalveamet il lõpusirgel. Alates 16. maist jätkub veoautode järjekorra broneerimine broneeringusüsteemi kaudu endisel viisil.

"Tingituna COVID-19 viirusest on aga piiriületajate arv oluliselt langenud ja seetõttu ei pea alates 16. maist 2021 mootorrattad ja sõiduautod Koidula ja Luhamaa piiripunkti läbimiseks kasutama piiriületuse ootejärjekorra andmekogu ning sõitma piiripunkti läbi piiriületuse ooteala," kinnitab siseministeeriumi ametnik.

Autojärjekordi reguleeriv Narva kommunaalettevõte Transservis-N juhatuse esimees Vladimir Butuzov selgitas vene Delfile, et kui veoautosid ei registreerita ja need ei läbi GoSwifti, nagu see oli varem, siis Narva ummistub veoautode järjekordadest. "Nad ei saa siseneda ei Sillamäele ega Transservis-N ootealale, vaid lähevad otse piirile," märkis Butuzov.