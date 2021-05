Ida-Viru turismiettevõtja üleskutse suveks: ärge kasutage Bookingut ja olge mõistvad teenindajate suhtes

„Kui inimesed tahavad toetada Eesti siseturismi, siis mina julge üles kutsuda, et broneerige oma majutused otse, ärge kasutage Bookingut,” sõnas Ida-Virumaal asuva 24-toalise ehk umbes 50-kohalise Mäetaguse Mõisa spaahotelli perenaine Terje Rattur. „Peale majanduskriisi on ettevõtjale ka see 12-17%, mida Booking võtab ära, niivõrd tähtis,” põhjendas ta.

„Praegu me oleme optimistlikud ja tegeleme värbamisega,” kirjeldas Terje Rattur, mis tunnetega nad tänasest veekeskustele ja spaadele leevenevatele piirangutele vastu lähevad. Nimelt said spaad ja veekeskused taas avada mitu kuud suletud olnud saunad ja basseinid. Ka tõdes ta, et neil on juba üsna palju broneeringuid suveks tehtud.

„Me alustasime juba enne 14. maid kampaaniat, et maja on teie päralt, ja see kampaania kandis vilja,” ütleb hotelli perenaine Terje Rattur. Nemad on end turundanud suurematele rühmadele, kes saavad segamatult ainult oma seltskonnaga nii spaaosas kui ka hotellis olla. „Meil on juuni algusest üle päeva täismaja,” märkis ta.

Samas tõdeb ta, et need sektorid, mis vabanesid piirangutest enne spaasid, on juba värvanud tööturul vabu töökäsi ära ning paljud inimesed on ka piirkonnast ära liikunud. „Me teeme kindlasti kõik endast oleneva, et meil teenindustase ei langeks, aga kuna meil tuleb palju uusi inimesi, siis on selge see, et nad ühe nädalaga või isegi ühe kuuga nad ei saavuta seda, mida väljaõpetatud personal enne kinnipanekut oskas ja suutis,” tõdes Rattur.

Nii on tal teinegi üleskutse: et sel suvel Eesti majutuskohtades peatud kaasmaalased oleks nende teenindajate suhtes, kes alles teevad selles ametis esimesi samme, sõbralikud ja toetavad.

Milliste tunnete ja mõtetega lähevad spaad üle Eesti sellest nädalast leevenenud piirangutele vastu, saab põhjalikumalt lugeda tänasest Ärilehe loost.