Eesti hotelliärimehed kriisioludest: Poolas majutasime Villarreali, Lätis on hotell pool kuud hokimeeskondi ja ametnikke täis

„See on selline hetkeolukord – muidu meil käivad pärisinimesed ka –, aga eelmisel kolmapäeval (26. mail – S. L.) oli Villarreal meie Sopoti hotellis Poolas,” rääkis Legend Hotels & Spas juhatuse liige Tauri Sumberg, kirjeldades, mismoodi nende opereeritavad hotellid tänasest koroonapandeemia oludes hakkama saavad.

Ka on neil vedanud 239 toaga Riia hotelliga, kus tänu 21. mail alanud ja 6. juunini kestvatele jäähoki maailmameistrivõistlustele on neil mais olnud maja pool kuud 100% täituvusega. „Spordivõistlused on erandlik äri ka koroonatingimustes, kus tekitatakse nö eraldi mulle, kus keegi ei saa sisse ega välja ehk muid kliente ei ole. Nad testitakse ära ja pannakse sinna elama,” selgitas Sumberg.

Legend Hotels & Spas Riia hotellis on ka varasemalt koroonapandeemia ajal spordimeeskondi majutatud ning tuleb ka pärast jäähoki MM-i. „Meil lihtsalt on vedanud selle hotelli asukohaga, struktuuriga ja et ta nii efektiivne on. Seal elab hetkel neli maailmameistrivõistlustel mängivat tiimi pluss ametnikud,” sõnas Sumberg. Spordivõistluste jaoks valivad sobilikke hotelle välja kas mänge korraldavad spordiföderatsioonid või klubid ise.

2020. aasta kahjum kolm korda suurem kui 2019. aasta kasum

Legend Hotels & Spas käitab väga erinevaid hotelle nii Eestis, Lätis, Poolas kui ka Slovakkias ja on seni hakkama saanud suuresti tänu varem kogutud reservidele. Natuke on ka laenu võetud. „Me jookseme ajaga võidu,” tõdes Tauri Sumberg. Raha põletab see kriis korralikult ja erinevad hotellid saavad erinevalt hakkama, tunnistavad Tarmo ja Tauri Sumberg.

Puhkehotellid ehk Kuressaares asuv Georg Ots Spa Hotel (GOSPA) ja Sopotis Poolas asuv Marriott Resort & Spa on paremas seisus, kui pealinnades asuvad äri- ja konverentsituristile mõeldud hotellid, millega on raskem. „Meie eelmise aasta kahjum oli 2019. aasta kasum korrutatud kolmega ja miinusmärgiga ees,” tõi Legend Hotels & Spas nõukogu esimees Tarmo Sumberg välja.