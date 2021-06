UURING | Kui riik platvormitööd ei reguleeri, maksab selle hiljem kinni maksumaksja

Platvormitöö ei piirdu Eestis ainult kullerteenustega, üha enam teostatakse ka näiteks IT alaseid või õigusnõustamisega seotud töid. Kõik need, kes on viimase aasta jooksul antud töö liiki teinud, teenivad platvormitööst ligi 18,4 protsenti oma netosissetulekust kuus. Vähemalt korra elus platvormitööd teinud inimene teenis märtis 1017 eurot, seal hulgas sisalduvad ka erinevad toetused ja stipendiumid jms.

Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas leidis, et platvormitööl on siiski olnud ka positiivne mõju, arenenud on tehnoloogia ja tekkinud uued ärimudelid. Tema arvates ei peaks suruma platvormitöötajaid klassikalise töölepingu formaati, kuna siis kaoks ära teatud paindlikus, mis just kõnealust vormi iseloomustab. Aas lisas, et Eesti riik ei peaks tegema regulatsioonides revolutsioone, vaid vaatama, mida on teinud teised liikmesriigid, et tagada paindlikkus ja sinna juurde ka sotsiaalsed hüved.