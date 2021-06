Noored energilised juhid hakkavad taastama Eesti kui mereriigi kunagist hiilgust

„Rääkides Eesti merenduse hetkeolukorrast, siis väga paljude tugevate merendusettevõtete jaoks on kogu see kriis raske olnud – eriti reisilaevanduse jaoks – ja praegu on eesmärk, et kõik tuleksid võimalikult tervelt sellest välja. Riik on siin ka oma õla alla pannud ja toetanud, aga kindlasti peaks toetusmeetmetega jätkama – küsimus on, kui pikalt ja mis mahus,” lausus 19. aprillist ametisse asunud merenduse asekantsler Kaupo Läänerand (33), kes enne seda töötas ligi viis aastat politsei- ja piirivalveameti (PPA) laevastiku juhina.

Alla kahe kuu ametis olnud Lääneranna sõnul on Eesti merenduses palju kasutamata potentsiaali. „Mida annaks parandada – killustumist võiks vähendada, tuues kokku erasektori, ettevõtjad, avaliku sektori ja teadusarendussektori. Samamoodi võiks suurendada Eesti kui lipuriigi potentsiaali,” hindas värske asekantsler praegust olukorda.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi merenduse asekantslerit toetab selles töös peagi kuueliikmeliseks kasvav meremajandusosakond, mis sai samuti aprillist uue juhi Jaak Viilipuse (35). Ta on varem töötanud tüürimehena nii Eesti kui ka teiste riikide lipu all tegutsevatel laevadel.