Tööandjate keskliidu juht: põhjendamatult vaktsineerimata töötajate vabastamine võib uuesti päevakorda tõusta

Eesti seadused võimaldavad vaktsineerimata töötajate vallandamist, kui tööandja riskianalüüs peab vaktsineerimist enda ja teiste tervise kaitsmisel möödapääsmatuks. Aasa arvates on see äärmuslik meede, mida keegi kergekäeliselt kasutada ei soovi.

Samas kinnitas ta, et riigipoolset survet vaktsineerimata töötajate vallandamiseks pole seni olnud. Mehe sõnul poleks see ka vajalik ega kohane, sest tööandjad on ise väga huvitatud oma töötajate ja klientide kaitsmisest. “Riigi fookus peaks püsima vaktsineerimise sujuval korraldamisel ja tõhusamal teavitustööl. Kõik võimalikud vead on tänaseks tehtud. Loodetavasti on nendest saadud õppetunnid piisavad, et ära hoida kolmanda laine saabumine,” lisas ta.