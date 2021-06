Bolti juht Markus Villig ei soovinud Briti väljaandele ettevõtte väidetavalt kehvi töötingimusi kommenteerida

Kaks nädalat tagasi selgus Oxfordi ülikooli uuringust, et Bolti töötingimused on kogu jagamismajanduse ühed halvimad. Bolt ning Amazoni kauba kohaletoimetamise teenus Amazon Flex said uuringus hindeks lausa nulli, mis tähendab sisuliselt, et neil platvormidel pole töötajate õigustest kübetki hoolitud. Financial Times küsis tulemusele kommentaari ka Bolti juhilt Markus Villigult, kes aga keeldus teemat kommenteerimast.

Küll aga rääkis Villig Bolti algusaegade raskustest: "2014. aastaks olime Eestis turuliidrid, kuid aasta-kaks hiljem kaasas Uber raha rohkem kui ükski teine tehnoloogiaettevõte – nad said isegi rohkem raha kui Google ja Facebook."

See tekitas Boltile märkimisväärseid raskuseid. "Ükski riskikapitalist ei soovinud meie ettevõttega mingit pistmist teha. Need kaks aastat olid Boltile väga rasked. Võite ette kujutada, mis tunne on võistelda ettevõttega, kellel on taskust võtta miljardeid. See ei olnud eriti aus võitlus," märgib Villig.

Samas nendib Villig, et rasked aastat õpetasid talle palju. "Me kasutasime raha väga ettevaatlikult. Tegelikult kasutame seniajani raha väga ettevaatlikult ning see on meie suur konkurentsieelis."