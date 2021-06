Via3L Speditoni uus juhatuse liige Meelis Saaresalu ütles, et tegemist on ilmselt Eesti viimaste aegade ühe suurema ettevõtte kaaperdamise katsega. "Katsega seetõttu, et omanikud loodavad ja tegutsevad selle nimel, et äri säilitada. Via3L Spedition OÜ on 20 miljoni eurose aastakäibe ja paari tuhande kliendiga ettevõtte, millest esmaspäevase seisuga oli omanike kontrolli all veidi kontorimööblit," kirjeldas ta.