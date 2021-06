FOTOD | Skandaalsel Porto Franco ehitusel käib töö ka suvekuumuses. Arendaja rahastusallikast rääkida ei taha

Kes viimastel nädalatel vanasadamasse on sattunud, see on tõenäoliselt näinud, et päris tühjalt Porto Franco kinnisvaraarendus, mis sattus aasta alguses suure korruptsiooniskandaali keskmesse, ei seisa, seal käivad jätkuvalt ehitustööd. Tänagi oli kuumale ilmale vaatamata kuulda ehitusel kopsimist ning näha ehitusmehi.