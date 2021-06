Spaaliidu juht Mustamäe Spa kohtukäigust: kui nad võidavad, võivad teised sama tee ette võtta

„Meil on väga hea meel, meie liikmed väga tunnustavad Elamus spaad selle eest, et nad selle sammu ette võtsid. Eks arusaamatus nende piirangute osas on olnud valdav,” ütles spaaliidu juht, kommenteerides Mustamäe Elamus Spa eilset sammu.

„Eriti veel olukorras, kus meid on hoiatatud, et tuleb kolmas laine ja juhtub seesama. Meie seisukoht on olnud, et need piirangud ei ole ei mõistlikud ega vajalikud olnud. Spaades ei ole neid ohukohti rohkem, kui kuskil mujal – seda kinnitavad ka igasugused ventilatsiooni- ja muud uuringud,” lisas ta.

Mustamäe Elamus Spa esitas eile Tallinna halduskohtusse kaebuse valitsuse korralduste õigusvastasuse tuvastamiseks osas, millega piirati spaaettevõtjate ettevõtlusvabadust, taotledes ühtalsi 17. juuni korralduse korralduse tühistamist. Ettevõtet esindavad vaidluses Soraineni vandeadvokaat Allar Jõks ja advokaat Gerli Helene Gritsenko.

Toffer on seda meelt, et ega sellises olukorras ei olegi teist võimalust, kui luua pretsedent, mis võiks anda innustust ka teistele spaadele. „Ma ei oska praegu küll öelda, et keegi meie liikmetest oleks sama asja plaaninud teha, aga see ei tähenda, et mõni Elamus spaa sammu valguses seda ei tee. Täiesti vabalt võib juhtuda, et kui Elamus spaa sealt võidu saab, neid ettevõtteid, kes sama kohtutee võtavad ette, on rohkem,” sõnas spaaliidu tegevjuht.

Pikalt on spaaliidus olnud arutelu ka ühishagi algatamise üle selles osas, mis puudutas 22. veebruarist märtsi alguseni kestnud perioodi, kus spaad olid sunnitud uksed sulgema, kuid mille eest pole valitsus seni olnud nõus spaadele kompensatsiooni tasuma. Samas rõhutas Toffer, et ükski ettevõtlusliit ise kohtusse minna ei saa, seda saavad ettevõtted kas eraldi või ühiselt teha.

Ka tuletas spaaliidu juht meelde, et alles homsest, 23. juunist lähevad eelmisest kevadest kestnud piirangud spaadele maha. „Neil on ju esimesest päevast alates olnud kogu aeg piirangud peal – nad on pidanud olema kas täitsa kinni või järgima 50%-list täituvust,” sõnas Toffer.

Spaaliidul oli täna kohtumine ka rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusega, kellega arutati ka 22. veebruarist märtsi alguseni kehtestatud piirangute kompensatsiooni teemadel. „Ta mõistab meie muret ja saab asjast aru ning meile anti lootust, et vaadatakse võimalused läbi. Loomulikult me jääme selle peale lootma, et me oma loodetud toetuse ikkagi saame,” lausus Toffer.