Sharpminder: Kaja Kallase ReKe valitsus on EKRE unistusi reaalselt ellu viimas

Eilsel OECD otsusel on väga suur mõju Eesti rahvusvahelisele renomeele, meie majandusele ja maksusüsteemile, meeldib see meile või mitte. Rahandusministeeriumi pressiteade jättis ka mulje, et tegemist on vaid väiksemat sorti vahefinišiga ja joon tõmmatakse alla alles selle aasta oktoobris. Sharpminder loeb OECD pressiteadet (loe siit) või natuke laiemalt leppele eelnenud pikkadest läbirääkimistest (loe siit). Muu hulgas tänane (02.07.) The New York Times (NYT) käsitleb teemat ja kirjutab, et tõenäoselt asuvad 130 riiki, kelle majanduslik kaal on ca 90% globaalsest GDP'st, tõsiselt survestama leppele mitte allakirjutanud riike, sh Eestit. NYT tsiteerib ka Prantsuse rahandusministrit Bruno La Maire'i - "I will ask them to make all the necessary efforts to join this historic agreement." Järgmise nädala G20 kohtumine Itaalias ilmselt 'koputab ära' eilse OECD raames sündinud kokkuleppe ja kuni oktoobrini tegeletakse müriaadi tehniliste aspektide silumisega ja 9 riigi survestamisega, et nad joonduks suure enamuse riikide ja jurisdiktsioonide majandus- ja poliitilise tahte järgi. See, et eilne globaalne kokkulepe enne oktoobrit uuesti avatakse on äärmiselt ebatõenäoline ja sellele loota oleks rumal.