Stockholmi börsil hakkas kasvama "vale" Wise'i aktsia

Kui veel eile keskpäeva paiku maksis Stockholmi-Wise'i aktsia 33 rootsi krooni, siis nüüdseks on see kerkinud juba pea 20 protsenti, 39,5 rootsi kroonini.

Samuti on Stockholmi-Wise'iga viimase päeva jooksul tehtud koguni neli ja pool korda rohkem tehinguid kui varasematel päevadel. Suure tõenäosusega on hulk investoreid kogemata ostnud nii-öelda valet Wise'i. Eksitusele võis kaasa aidata asjaolu, et ühel maailma suurimal kauplemisplatvormil Interactive Brokers polnud veel tunde peale Wise'i börsidebüüti võimalik selle aktsiaid osta, kuid see-eest pakuti seal Stockholmi-Wise'i aktsiaid.