Rainer Vakra Elroni otsusest: me nüüd nii Holland ka veel ei ole, et heas mõttes rataste uputust kuskil oleks

Vakra ettepanek on, et Tallinn tuleks oma elanike jalgratastele vastu ja lubaks linnapiires lisaks linnaelanikele ka ratastel tasuta rongiga sõita ehk et hüvitaks selle piletimaksumuse. "Soodustame ikka roheliselt mõtlevaid ja tervisest hoolivaid inimesi, mitte ärme maksusta neid. Me nüüd nii Holland ka veel ei ole, et heas mõttes rataste uputus kuskil oleks," leiab Vakra.