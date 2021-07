FOTOD | Tõll saabus Tallinna remonti. Remondiaeg võib aga anda tõsise löögi saarte majandusele

TS laevad juhatuse liikme Ave Metsla sõnul on prognoositav remondiaeg 2–4 nädalat. Remondi maksumus on selgitamisel.

Täna ütles Hiiumaa turismiliidu juht Ly Johanson Ärilehele, et kohalikud ettevõtjad tunnevad muret selle üle, et inimesed, kes on planeerinud Hiiumaale minna, on hakanud enda broneeringuid tühistama. "Antud otsus puudutab kõiki. Turismihooaeg on liialt lühike," kirjeldas Johanson.