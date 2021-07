PILTUUDIS | Rongisõitja tühjana seisvast jalgrattaruumist rongis: loodetavasti on Elron nüüd rahul

„Loodetavasti on Elron nüüd rahul. Megapalju lapsevankreid saab nüüd küll rongi panna. Aga ühtki ratast siin enam ei sõida ja see vaatepilt teeb mind väga kurvaks,” nentis Nõmmelt hommikul rongiga Tallinna sõitnud rongisõitja, kellele jäi silma, et nüüd on rongi jalgrattaala täiesti tühi.

Ta märkis, et enne seda, kui Elron otsustas jalgrattapileti kehtestada, sõitis ta tihti seda teed isegi rongis jalgrattaga, et oleks mugav ja kiire kesklinnas erinevaid asju ajada. „Nüüd, kus taoline linnaskäik maksaks mulle kaks eurot, tuleb tunnistada, et soodsam on teha need käigud autoga,” rääkis rongisõitja.