Sisejuurdlus: õnnetus parvlaevaga Tõll ei juhtunud inimliku vea tõttu

TS Laevade juhatuse liikme ja laevandusvaldkonna juhi Guldar Kivro sõnul jõudis parvlaeva Tõll õnnetuse sisejuurdluse komisjon täna otsusele, et õnnetuse ei toimunud inimliku eksituse tõttu.

"Vaatasime üle kõik meil olevad materjalid seoses parvlaevaga Tõll juhtunud õnnetusega. Nende põhjal saame otsustada, et laeva juhtinud vanemtüürimees tegi enda poolt kõik, et laev seisma saada," rääkis Kivro.

Tema sõnul viitab kõik sellele, et Tõllu õnnetuse puhul oli tegemist tehnilise rikkega. "Milles rike täpsemalt seisnes, seda näitab edasine uurimine," lisas Kivro.

Parvlaeva Tõll õnnetuse põhjuste uurimine algas sisejuurdlusega, mille tulemusel selgus, et õnnetus juhtus tehnilise rikke tõttu. Edasiseks uurimiseks kaasatakse kõiki parvlaeval Tõll kasutatavate seadmete tootjaid.Õnnetuse hetkel parvlaeva Tõll sillas kõrvalisi isikuid ei viibinud.

TS Laevadele teadaolevalt algatab iseseisva juurdluse ka ohutusjuurdluse keskus, kellega ettevõte teeb igakülgset koostööd, et õnnetuse põhjusteni jõuda. Oma juurdluse teeb ka transpordiameti ohutusosakond. TS Laevad annab rohkem infot edasise uurimise osas uue nädala jooksul.

TS Laevad juhatuse liige Ave Metsla ütles 23. juulil Ärilehele, et parvlaeva Tõll prognoositav remondiaeg on 2-4 nädalat. Remondi maksumus on alles selgitamisel.