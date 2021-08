Kas Lidli peatse tulekuga seonduv hinnasõda on juba alanud? Prisma langetas sadade toodete hinda

Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä ütles, et Prisma eesmärk on pakkuda samaaegselt parimat kaubavalikut ja Eesti jaekettide kõige soodsamat hinda. "Prisma on (nii Postimehe kui ka Delfi) toidukorvi uuringute põhjal järjepidevalt Eesti jaekaubanduse hinnaliider, kuid me ei kavatse loorberitele puhkama jääda, vaid pingutame igapäevaselt, et pakkuda kvaliteetseid tooteid soodsa hinnaga. Igapäevane toidukorv ei pea olema kallis," kinnitas Kilpiä.

Prisma odavdas sadade toodete hinda ka aasta alguses ja nüüd on valikus üle 500 väga soodsa hinnaga toidu- ja esmatarbekauba. Praegu pööravad nad rohkem tähelepanu sellele, et toidukorv oleks taskukohane ka laktoosi- ja gluteenitalumatutele ning taimse toidu eelistajatele. Odavdatud gluteenivabade toodete seas on näiteks gluteenivabad kaerahelbed, leib, ciabatta ja maiustused. Lisaks alanes mitmete pagari- ja lihatoodete, jäätiste, kohukeste, lastetoitude ja erinevate maiustuste hind.

Kilpiä tõdes, et hinnataseme madalal hoidmine inflatsioonisurve olukorras ei ole kerge ülesanne. Värske Eurostati uuringu järgi on hinnatõus Eestis euroala kiireim. "Soodsamate hinnavõimaluste leidmine efektiivsema transpordi, kaupluste toimimise ja töökorralduse kaudu on meie töö igapäevane osa. Näiteks oleme pööranud kauplusi uuendades tähelepanu keskkonnasõbralikkusele ja energiatõhususele," lisas Prisma Eesti maajuht.