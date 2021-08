Pool aastat on möödas, kuid Forum Cinemase juht seisab siiani rahasüsti ootel

Kuivõrd kuulub praegune firma sajaprotsendiliselt Linnamäe ettevõttele MM Grupp, siis tuleb Kongol alustuseks osta ära 51% ettevõttest. Seejärel on tal aega 15 kuud, et osta ära ülejäänud 49%. Kongo aga tunnistas tookord, et hetkel puudub tal äri väljaostmiseks vajalik summa ning ka kokkulepped võimalike investoritega puuduvad.

Kongoga suheldes selgus, te praegugi viibib ta ootuste keskel. Võimalike investoritega on ta küll kohtutud ning palju tööd on selles vallas tehtud, kuid ühtegi konkreetset kokkulepet ühegi partneriga tänaseks sõlminud ei ole. "Kuigi kogu kinotööstus on oluliselt muutunud selle aasta jooksul ja vajalike investeeringute kaasamine on osutunud mõnevõrra keerulisemaks kui algselt lootsime," tõdes ta. Projektiga loodab saada Kongo ühele poole septembri lõpuks.