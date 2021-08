Soovid osta ära T1 kaubanduskeskuse? Veel jõuad, sest oksjonile registreerunute arv on nutune

Juuli lõpus teatas pankrotihaldur Indrek Lepsoo, et T1 ostukeskus on pandud oksjonile alghinnaga 85 miljonit eurot. "Seoses oksjoniga on pöördumisi haldurite poole olnud, aga registreerunuid veel pole," tõdes Lepsoo. Siiski säilitas ta positiivsuse, sest pea kolm nädalat on veel aega.

Esimene niivõrd kõrge alghind on tema sõnul seatud seepärast, et see kataks ära vara koormavate hüpoteekide summa. "Sellest lähtudes on alghinna kujundamine pankrotimenetluses tavapärane, seda eriti olukorras, kus vara on raskesti hinnatav," tõdes ta.