Kes vastutab segaduse eest linnahalli katusepeol? Kumbki osapool korralduslikke vigu enda omaks ei tunnista

Järgmisel päeval kinnitas ürituse korraldaja Samsung Balticsi esindav suhtekorraldusbüroo Hamburg ja Partnerid, et peol oli kõik kontrolli all ja rahvast lubatud hulgal. Siis aga selgus, et korraldaja lähtus kinnitatud turvaplaanis, millega lubati linnahalli katusele kuni 2000 inimest, linnahalli enda juhid kinnitasid, et nende teada oli lubatud vaid 1000 inimest. Eile õhtul teatas aga linnasekretär Priit Lello, et kokkuvõttes oli reedene pidu ebaseaduslik, sest korraldaja oli luba küsinud vaid pooletunniseks droonietenduseks, mitte aga rahvamasse kohale meelitanud etenduse-eelseks kontserdiks. Korduvalt amortiseerunud seisus linnahallile ehitusekspertiise teinud insener Aldur Parts lisas, et sedasorti tantsupidu poleks tohtinud katusele üldse lubada.