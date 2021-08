TEGUSAD VÄIKESADAMAD | Jahisadam, mis meelitab purjetajaid muusikat nautima ka Põhjamaadest

„Tõsi, hooajad muutuvad pikemaks. Talved on sellised, nagu on, ning meresõitjad tahavad kauem sõita – kui ei ole jääd, siis võetakse veel viimasel hetkel paadid välja ja pannakse need vette,” ütleb sihtasutuse Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Liina Härm, kes peab praegu ka sadamakapteni ametit. Kuigi sügisel ja talvel on elu sadamas vaikne, võiks Härmi hinnangul Sõrul olla sadamatöötaja aasta ringi. Seni tegutseb Sõrul ainsa sadamatöötajana suviti Mathias Tammeveski, keda võib Härmi sõnul pidada tegelikuks sadamakapteniks. Tema igapäevased ülesanded hõlmavad ala korrashoidu, prügimajandust, niitmist, lippude vahetamist, kuid tähtsaim neist on vastu võtta ja paigutada aluseid, millega saabuvad sadamasse külalised.