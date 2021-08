Politsei näeb kurja vaeva petturite tabamisega. Varastatud raha tagasi saamine on keeruline protsess

Kelmide tabamise teeb Pihelgase sõnul keeruliseks asjaolu, et telefonikõnedega seotud pettuste organiseerijad asuvad välisriikides. “Kuna paljud kolmandad riigid, mis ei ole EL-i liikmed, ei ole väga koostööaltid, muudab see paraku menetlemise aeglaseks ja keeruliseks, kuna info kogumine ja selle maht sõltub konkreetse välisriigi soovist teha meiega koostööd teha,” lisas ta.

Kuna ohvritelt võetud raha liigub üldjuhul kiiresti erinevatele võõrastele pangakontodele või maksekeskkondadesse, kust see samuti liigub edasi juba järgmistele kontodele või krüptorahakottidesse, on välja petetud raha tagasi saamine Pihelgase sõnul keeruline protsess. “Raha tagasi saamine oleneb siis juba sellest, kuhu on raha edasi kantud, kas see asub veel Eesti pangakontol või on juba jõudnud välisriikide pangakontodele ning kas kontol olevat raha on võimalik arestida või mitte,” kommenteeris Pihelgas.