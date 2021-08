Pensionär jäi ilma kahe aasta pensionist. Pank: praegu levivad agressiivsed venekeelsed petukõned

23. augustil tuli politseile teade, et 71-aastasele naisele helistas väidetav Swedbanki töötaja, kes ütles, et keegi üritab varastada naise pangakontolt raha. Tal paluti sisestada PIN-kood, et saaks paigaldada kaitseprogrammi. Vanaproua sisestaski PIN-koodi ja avastas lõpuks, et tema kontolt COOP Pangast on kadunud 5000 eurot.

„Viimasel ajal on sagenenud erinevad petukõned, kus pangatöötajana esinevad kelmid püüavad inimestelt raha välja petta. Tuletame meelde, et pangatöötaja ei palu kliendil mitte kunagi telefonikõne käigus sisestada Smart-ID või Mobiil-ID PIN-koodi ja neid koode ei tohiks sisestada ühegi telefonikõne käigus," selgitas Coop Panga Infoturbe juht Mariliis Uusjärv.

Uusjärve sõnul on praeguseks teada, et hetkel levivad peamiselt venekeelsed petukõned, kus kõneleja stiil võib olla agressiivne. Agressiivsuse eesmärk on panna inimesed kiiresti ja mõtlematult tegutsema, kuid sellisele provokatsioonile ei tohi alluda.

Pank ei küsi kunagi telefoni, sõnumite ega meili teel kliendilt PIN-koode, samuti ei palu pank kunagi kliendil paigaldada oma arvutisse tarkvarasid. Sellised palved või nõudmised on selge ohumärk, et tegemist võib olla pettusega.

"Kui kliendil on kahtlus, et ta on langenud pettuse ohvriks, tuleks sellest väga kiiresti teavitada nii panka kui ka politseid. Kliendi kiire reageerimise ja tegutsemise korral on võimalik raha tagasi saada, aga arvestada tuleb ka sellega, et ka petturid on selliste skeemide läbiviimisel ülikiired ja mõtlevad välja uusi lahendusi ohvrilt raha kättesaamiseks," tuletas Uusjärv meelde.